Esportes

NBA

OKC Thunder e Detroit Pistons abrem 2 a 0 nas séries de semifinal; próximos jogos acontecem neste sábado.

Thunder venceu os Lakers por 125 a 107 e Pistons superou os Cavs por 107 a 97

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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