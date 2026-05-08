OKC Thunder e Detroit Pistons abrem 2 a 0 nas séries de semifinal; próximos jogos acontecem neste sábado.

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Holmgren teve atuação decisiva para o Thunder. ZACH BEEKER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O Oklahoma City Thunder ampliou a sua vantagem nos playoffs das semifinais da Conferência Oeste na noite desta quinta-feira (7), ao abrir 2 a 0 na série contra o Los Angeles Lakers. Em partida realizada no Paycom Center, o time da casa até teve uma fase oscilação, permitiu uma reação da franquia da Califórnia, mas no fim, confirmou o seu mando de quadra e saiu vitorioso pelo placar de 125 a 107. O jogo 3 está marcado para sábado (9) e será disputado na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Chet Holmgren e Shai Gilgeous Alexander foram os maiores pontuadores do OKC, ambos com 22 pontos, e comandaram o forte ritmo na parte final do confronto, que definiu o triunfo e deixa a equipe mais próxima de obter a classificação.

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Outro destaque do Thunder, Ajay Mitchell atuou no lugar do lesionado Jalen Williams e comentou sobre o trabalho não só da equipe, mas também do estafe que dá suporte aos atletas.

— Acho que a comissão técnica faz um ótimo trabalho em nos preparar dessa maneira. E temos um grande elenco. Todo mundo é competitivo no nosso time. Então, toda vez que a pressão aumenta, todos estão prontos para jogar — afirmou.

Já os atletas dos Lakers, que mais uma vez sentiram o desfalque do esloveno Luka Dončić, se reuniram em torno dos árbitros no meio da quadra após o jogo. Austin Reaves, cestinha do duelo com 31 pontos, expressou sua frustração ao chefe de arbitragem, John Goble. Ele sentiu que, enquanto os jogadores disputavam posição durante uma disputa de bola ao alto, Goble ultrapassou os limites.

— No fim das contas, somos homens adultos e eu simplesmente não achei que ele precisasse gritar na minha cara daquele jeito. Eu disse isso a ele. Não fui desrespeitoso. Disse a ele que se eu tivesse feito aquilo primeiro, teria levado uma falta técnica. Acho que a única razão pela qual não levei uma falta técnica foi porque ele sabia que estava errado. Me senti desrespeitado —afirmou Reaves.

Pistons faz 2 a 0 nos Cavs

Cunningham conduziu os Pistons à vitória. GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

No outro duelo da noite desta quinta-feira, Cade Cunningham fez a diferença para a vitória do Detroit Pistons sobre o Cleveland Cavaliers pelo placar de 107 a 97, na Little Caesars Arena, em jogo válido pelos playoffs da semifinal da Conferência Leste. Com o triunfo, a franquia abre 2 a 0 nesta série.

Com 12 pontos no último quarto (fez 25 no confronto) e um total de dez assistências ao longo da partida, ele arrancou elogios do treinador JB Bickerstaff.

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— Ele é o matador, decisivo, posso usar todos os adjetivos que você imaginar. Ele é o cara e no último quarto, fez o seu melhor — afirmou eufórico.

Com 100% de aproveitamento nesta etapa eliminatória, os Pistons agora terão a missão de encarar o Cleveland Cavaliers, neste sábado, na Rocket Arena, casa do rival.



