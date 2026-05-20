Thiago Wild e João Lucas Reis perdem e Brasil não tem mais representantes no quali de Roland Garros 

Wild ocupa o 294º lugar do ranking da ATP. André Ferreira / Divulgação/FFT

A participação brasileira no qualifying do Aberto da França foi encerrada, nesta quarta-feira (20). Após as derrotas de Gustavo Heide e Pedro Boscardin, Thiago Wild e João Lucas Reis também foram eliminados.

Desta forma, João Fonseca será o único tenista do Brasil na chave principal em Roland Garros. As partidas começarão a ser disputadas a partir de 24 de maio, após o fim do quali.

Derrota de Wild

O paranaense Thiago Wild, que em 2023 chegou à terceira rodada em Paris, foi eliminado pelo estadunidense Emilio Nava (97º). A derrota veio em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 66 minutos de partida.

Com a vitória, Nava vai enfrentar o espanhol Pedro Martínez, na rodada que definirá os classificados para o Grand Slam.

João Lucas Reis leva virada

João Lucas é o número 200 do ranking mundial. João Pires / Fotojump

O pernambucano João Lucas Reis acabou perdendo para o lituano Vilius Gaubas (133º). A derrota veio de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em duas horas e 20 minutos de confronto.

Gaubas irá encarar o espanhol Pedro Llamas Ruiz na terceira rodada e o vencedor estará classificado para o Aberto da França.