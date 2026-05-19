Thiago Wild avança no qualifying de Roland Garros 

O paranaense Thiago Wild venceu o taiwanês Hsu Yu-hsiou, 213º do ranking, nesta terça-feira (19), por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em uma hora e 11 minutos e está classificado para a segunda rodada do qualifying do Aberto da França, em Roland Garros.
Wild, que em 2023, chegou à terceira rodada em Paris, busca a classificação para o nono Grand Slam na carreira. Atual número 294 do ranking, o brasileiro dominou o confronto e conquistou quatro break points, além de anotar 21 winners (bolas vencedoras) contra 13 do asiático.
Ex-número 1 do Brasil e 58º do mundo em maio de 2024, o tenista de 26 anos vai enfrentar na segunda fase, o vencedor do confronto entre o estadunidense Emilio Nava (97º) e o chinês Bu Yunchaokete (167º).
Com a vitória de Thiago Wild, o Brasil fechou a primeira rodada da chave masculina do qualificatório com 100%. Antes, Pedro Boscardin, João Lucas Reis e Gustavo Heide também se classificaram.
A única derrota brasileira aconteceu no feminino, com Laura Pigossi.