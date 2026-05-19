'Tenho que falar com meu presidente', diz Guardiola sobre saída do City

"Tenho que falar com meu presidente". O técnico Pep Guardiola afirmou que vai se reunir com a diretoria do Manchester City ao final da temporada para conversar sobre sua possível saída do clube, após o empate em 1 a 1 com o Bournemouth nesta terça-feira (19), que deu fim às esperanças de título no Campeonato Inglês.

O resultado no Vitality Stadium confirmou o Arsenal como campeão após um jejum de 22 anos.

Diversos veículos de imprensa britânicos noticiaram na segunda-feira que Guardiola deixará o City após a última rodada do Inglês, contra o Aston Villa, no próximo domingo.

"Eu poderia dizer que ainda tenho um ano de contrato e, com base nas conversas que tive ao longo de muitos e muitos anos, e na minha experiência, sempre que você anuncia o que quer que seja durante a competição, o resultado é ruim", declarou Guardiola à Sky Sports.

"A primeira pessoa com quem tenho de falar é o meu presidente. Nós dois decidimos que, assim que a temporada terminar, vamos nos sentar e conversar. Simples assim. E então tomaremos uma decisão", acrescentou.

"Tenho que falar com meu presidente, com meus jogadores, com minha comissão técnica porque, quando jogamos a Copa da Inglaterra, quando jogamos o Campeonato Inglês, tenho apenas uma coisa em mente: tentar levar o time ao topo", afirmou Guardiola.

Se confirmada, a saída do treinador espanhol encerraria uma das eras mais vitoriosas na história do futebol inglês.

Desde que Guardiola assumiu o cargo, em 2016, o City conquistou 20 títulos, incluindo seis do Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões da Europa.