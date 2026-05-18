Técnico português chega a acordo para treinar o Real Madrid, diz jornal

Será a segunda passagem do português no clube merengue. PATRICIA DE MELO / AFP

Com o fim da temporada 2025/2026 e a saída do interino Arbeloa do comando, o Real Madrid chegou a um acordo com o técnico José Mourinho para que o português assuma a equipe até 2028.

A informação foi publicada pela Sky Sport que afirmou que os termos já estão acertados verbalmente pelas partes.

Indo ao encontro da fala do canal de televisão, Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, disse que o anúncio deve ser feito no próximo sábado, após a eleição presidencial de Florentino Pérez.

O português seria a escolha de Pérez para reorganizar o ambiente interno do grupo, administrar a convivência entre Vinicius Junior e Mbappé e conduzir a nova geração do elenco após as saídas

Será a segunda passagem de Mourinho no Real Madrid. Ele treinou o clube espanhol entre 2010 e 2013 e conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.