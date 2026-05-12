Técnico filmou escondido jogadoras de clube checo no chuveiro por 4 anos: 'Não vimos a câmera'

A ex-jogadora do clube Slovacko, da primeira divisão feminina da República Checa, Kristyna Janku, revelou detalhes do caso envolvendo o técnico Petr Vlachovsky, que filmou escondido atletas no chuveiro durante quatro anos. Em entrevista ao jornal checo Seznam Zpravy, a atleta contou o impacto da descoberta e cobrou medidas mais duras para evitar novos episódios semelhantes no esporte.

Segundo Kristyna, ela e outras companheiras só souberam da existência das gravações ao serem chamadas para prestar depoimento em uma delegacia. As atletas precisaram assistir aos vídeos para confirmar suas identidades.

"Não vimos a câmera que ele estava usando. Tivemos que ver as gravações para nos identificarmos. Fiquei em choque. Você não acredita que isso está realmente acontecendo", disse.

De acordo com o relato, o treinador ainda compartilhava os conteúdos com outro homem pela internet. Kristyna contou que recebeu um alerta de um policial durante a investigação.

"O policial me avisou: Você é a pessoa mais comentada nessas conversas. Foram coisas realmente repugnantes", disse.

A atleta atuou por mais de dez anos no Slovacko e afirmou que jamais desconfiou do comportamento do treinador durante o período em que trabalharam juntos. "Éramos como uma grande família. Durante todo o tempo, era como se ele fosse outra pessoa. Ele tinha uma segunda personalidade", declarou.

Petr Vlachovsky foi condenado pelo crime e por posse de material de abuso sexual infantil, mas, apesar da gravidade do caso, teve sua prisão suspensa e foi proibido de exercer funções como treinador na República Checa por apenas cinco anos. A decisão gerou críticas da Associação Tcheca de Jogadores de Futebol, que defende uma punição permanente e válida internacionalmente.

Marketa Vochoska Haindlova, representante da entidade, afirmou que existe preocupação com a possibilidade de o técnico continuar trabalhando em outros países: "Não deveria ser possível, como nesse caso, que o treinador simplesmente mude de um continente para outro e faça o que bem entender", afirmou.

Kristyna disse que decidiu tornar o caso público para tentar proteger outras atletas e ampliar a discussão sobre segurança no ambiente esportivo.