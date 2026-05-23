Técnico do Lyon elogia evolução de Endrick e diz que convocação para Copa era inevitável

Paulo Fonseca, técnico do Lyon, elogiou o desempenho de Endrick durante a passagem pelo clube francês e afirmou que a convocação do jogador para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 era algo esperado. O treinador falou sobre a evolução do jovem em entrevista ao Flashscore.

"Fico muito satisfeito que ele tenha sido convocado. Acho que era inevitável. A performance dele aqui foi realmente muito positiva. Os números são incríveis para tão pouco tempo", disse Fonseca.

O técnico também falou sobre a adaptação do brasileiro. "Para um jogador que precisou de se adaptar a um novo futebol, a uma nova equipe, a uma nova cidade. Melhorou fisicamente, melhorou taticamente e sua participação no jogo coletivo melhorou muito. Daí não me surpreender. Foi realmente um jogador muito importante para nós", afirmou.

Emprestado pelo Real Madrid entre janeiro e maio deste ano, Endrick ganhou espaço no Lyon e terminou a passagem em alta. Em cinco meses no clube francês, o atacante disputou 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu sete assistências.