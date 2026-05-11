Técnico de Curaçao pede demissão a um mês da Copa do Mundo

O holandês Fred Rutten pediu demissão do cargo de técnico da seleção de Curaçao a um mês do início da Copa do Mundo, informou nesta segunda-feira (11) a federação de futebol do país (FFK).

O menor território a se classificar para um Mundial foi sorteado em um grupo difícil, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

Rutten, ex-treinador de PSV, Twente, Schalke 04 e Anderlecht, entre outros clubes, assumiu o cargo em fevereiro, após a inesperada saída do também holandês Dick Advocaat.

Advocaat classificou Curaçao para a Copa, mas decidiu deixar a equipe para cuidar de sua filha, que enfrenta problemas de saúde.

Nos jogos amistosos de março sob comando de Rutten, a seleção caribenha foi derrotada pela China por 2 a 0 e pela Austrália por 5 a 1.

Segundo a nota da FFK, Rutten pediu demissão para "preservar a estabilidade e manter relações profissionais saudáveis dentro da equipe e da comissão técnica".

"O tempo está se esgotando e Curaçao precisa seguir em frente. Lamento o rumo que os acontecimentos tomaram, mas desejo a todos o melhor", disse o treinador, citado na nota da federação.

Em abril, Rutten declarou em entrevista à AFP que era "muito difícil" comandar a equipe a poucos meses da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

"É complicado: estou chegando a um time que é verdadeiramente uma família", afirmou na ocasião.

Curaçao estreia na Copa no dia 15 de junho, contra a Alemanha.