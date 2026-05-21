Al-Nassr e Damac se enfrentam nesta quinta-feira (21) pela 34ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 15h, no Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita. A partida pode render o primeiro título da liga nacional para Cristiano Ronaldo.
Escalações para Al Nassr x Damac
Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Al-Amri e Iñigo Martínez; Nader Al Sharari, Al-Hassan, Coman e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus
Damac: Kewin Silva; Sanousi Al-Hawsawi, Jamal Harkass, Abdelkader Bedrane e Abdulrahman Al Obaid; Morlaye Sylla, Domagoj Antolic (Tareq Abdullah) e Valentin Vada; Tarek Hamed (Okita), Nicolae Stanciu (Al-Qahtani) e Dhari Al-Enezi (Arielson). Técnico: Fábio Carille
Onde assistir a Al Nassr x Damac
A partida será transmitida ao vivo pela Band, pela BandSports, pelo Sportv e Canal Goat.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲