Świątek vence em sets diretos na estreia em Roland Garros

Świątek é uma das favoritas do torneio. JULIEN DE ROSA / AFP

Iga Świątek, número 3 do mundo e quatro vezes campeã de Roland Garros, se classificou para a segunda rodada do torneio parisiense ao vencer sem dificuldades a australiana Emerson Jones (136ª) nesta segunda-feira (25).

Campeã em 2020, 2023 e 2024 e semifinalista na temporada passada, a polonesa selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas uma hora de jogo na quadra Philippe Chatrier.

Na segunda rodada, Świątek vai enfrentar a tcheca Sára Bejlek (35ª), que passou pela estadunidense Sloane Stephens, vice-campeã em 2018, por 6/3 e 6/2.

O jogo

Sob um sol escaldante na capital francesa, Świątek não deu chances para Jones, que teve a honra de jogar na quadra central de Roland Garros em sua primeira participação no torneio.

Ainda assim, a australiana de 17 anos conseguiu quebrar duas vezes o saque da ex-número 1 do mundo, que fechou o jogo com uma direita vencedora subindo à rede.