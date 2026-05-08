Świątek sofre, mas avança no Aberto de Roma; Jódar segue crescendo

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Świątek busca o tetra na Itália. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A tenista polonesa Iga Świątek precisou de três sets para conquistar uma vitória em sua estreia no Aberto de Roma, no qual ela já se consagrou campeã em três ocasiões, em 2021, 2022 e 2024.

Świątek, atual número 3 do ranking e detentora de seis títulos de Grand Slam (incluindo quatro Roland Garros), teve que mostrar muita garra para derrotar a estadunidense Caty McNally, que está em 63º, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 6/3.

— Foi uma partida muito difícil. A Caty jogou muito bem— admitiu Świątek, que busca em Roma seu primeiro título no saibro em quase dois anos, um jejum que remonta à seu último triunfo em Roland Garros, em 2024.

Na terceira rodada, a polonesa irá enfrentar a local Elisabetta Cocciaretto, que superou outra estadunidense, a cabeça de chave 26 Emma Navarro, com um duplo 6/3.

A filipina Alexandra Eala também superou a segunda rodada após derrotar a chinesa Wang Xinyu por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3 e agora vai desafiar a cazaque Elena Rybakina, segunda favorita, que fez 6/4 6/1 sobre a grega Maria Sakkari.

Masculino

Jósar está em sua primeira temporada. TIZIANA FABI / AFP

Na chave masculina, o jovem espanhol Rafael Jódar, que já é o número 34 do ranking da ATP em sua primeira temporada como profissional, garantiu uma vaga na terceira rodada ao derrotar o português Nuno Borges, 52ºdo mundo, por 7/6 (7/4) e 6/4.

O próximo desafio de Jódar será o italiano Matteo Arnaldi, 106º do ranking, que surpreendeu o australiano Alex de Minaur, oitavo, por 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

Campeão em 2017 e 2024, o alemão Alexander Zverev derrotou seu compatriota Daniel Altmaier, 64º do mundo, por 7/5 e 6/3, e segue em busca de seu terceiro título.

O número 3 do mundo agora vai enfrentar uma das revelações do circuito, o belga Alexander Blockx, semifinalista em Madri e 36º da classificação mundial, que passou pelo holandês Tallon Griekspoor, 29º cabeça de chave, por 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4.

Em duelo de sul-americanos, o argentino Francisco Cerúndolo, 27º do mundo, superou o chileno Alejandro Tabilo (35º) por 6/0 e 6/2 e agora vai encarar um dos favoritos do público, o italiano Lorenzo Musetti, oitavo cabeça de chave, que fez 6/4 e 6/4 sobre o francês Giovanni Mpetshi Perricard.