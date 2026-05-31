Kostyuk bate Świątek e está nas quartas de final em Roland Garros

Kostyuk atinge melhor desempenho em Roland Garros. JULIEN DE ROSA / AFP

A ucraniana Marta Kostyuk, número 15 do mundo, igualou neste domingo (31) seu melhor desempenho em um torneio de Grand Slam, ao eliminar em Roland Garros, a polonesa Iga Świątek, tetracampeã no saibro parisiense, por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, após uma hora e 39 minuyos de jogo.

Kostyuk, de 23 anos, consolidou seu status como uma das jogadoras em melhor fase no circuito feminino, registrando sua 16ª vitória consecutiva e tornando-se a única tenista nesta temporada a ter vencido dois torneios em quadras de saibro (Madri e Rouen), embora esta seja a primeira vez que ela alcança as quartas de final em Paris.

— Ainda estou em choque por ter vencido uma jogadora tão incrível, alguém que ganhou aqui quatro vezes e contra quem eu havia perdido quatro vezes anteriormente. Eu nunca tinha sequer vencido um único set contra ela— disse a ucraniana, que em 2024 se classificou para as quartas do Australian Open.

A euforia de Kostyuk era mais do que justificada, já que Świątek tem sido a força dominante em Paris nos últimos anos, conquistando quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024) e chegando a uma semifinal (2025).

Prejudicada pelo saque (conquistando apenas 45% dos pontos com o primeiro serviço e 35% com o segundo) e acumulando erros não forçados (cometeu 39, contra 27 de sua adversária), Świątek se despede nas oitavas de final, seu pior resultado desde que estreou em Paris, há sete anos.

Apesar da derrota, Iga Świątek seguirá na terceira posição do ranking, enquanto a atual campanha já colcoa Marta Kosyuk em 13º lugar, a melhor posição de sua carreira.