Esportes

Em Paris

Świątek e Kostyuk vencem e vão se enfrentar nas oitavas de Roland Garros

Świątek venceu Linette por 2 sets a 0 e enfrentará Kostyuk, que soma 14 vitórias seguidas no saibro.

AFP

Zero Hora

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