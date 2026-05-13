Swiatek atropela Pegula e vai à semifinal do WTA 1000 de Roma

A tenista polonesa Iga Swiatek, atual número 3 do mundo, atropelou a americana Jessica Pegula (N.5) por 2 sets a 0 (6-1 e 6-2) nesta quarta-feira (13), pelas quartas de final do WTA 1000 de Roma, e vai disputar sua primeira semifinal no circuito em 2026.

Três vezes campeã na capital italiana (2021, 2022 e 2024), Swiatek vai disputar uma vaga na final com a vencedora do duelo entre a cazaque Elena Rybakina (N.2) e a ucraniana Elina Svitolina (N.10), que entram em quadra ainda nesta quarta-feira.

A outra semifinal será entre a americana Coco Gauff (N.6) e a surpreendente romena Sorana Cirstea (N.27), que aos 36 anos, e em sua última temporada profissional, está fazendo sua melhor campanha em Roma.

Faltando 11 dias para o início do torneio de Roland Garros (24 de maio a 7 de junho), onde foi quatro vezes campeã, Swiatek conseguiu sua primeira vitória na temporada contra uma jogadora do Top 10, depois de quatro derrotas.

Desde a difícil estreia em Roma contra a americana Caty McNally (N.63), a polonesa de 24 anos emendou três atuações de gala, cedendo apenas sete games em três jogos.

Swiatek trabalha desde abril com o espanhol Francisco Roig, ex-treinador de Rafael Nadal, com o objetivo de melhorar seu desempenho no saibro, sua superfície favorita.

Derrotada nas quartas de final em Stuttgart, no mês passado, ela foi obrigada a desistir do torneio de Madri na terceira rodada devido a uma virose.