Svitolina vence batalha contra Gauff conquista o tri do WTA 1000 de Roma 

Svitolina celebra o tri na Itália e o 20º título da carreira. ANDREAS SOLARO / AFP

A ucraniana Elina Svitolina conquistou o tricampeonato do WTA 1000 de Roma, na Itália. Em uma batalha de duas horas e 49 minutos, ela derrotou a estadunidense Coco Gauff, por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/2, e repetiu as conquistas de 2017 e 2018.

Número 10 do ranking mundial, a tenista de 31 anos garantiu o 20º título de sua carreira, o quinto deste nível, com uma campanha onde venceu a número 2 do mundo, a cazaque Elena Rybakina, nas quartas; a número 3, a polonesa Iga Świątek, na semifinal; e a número 4, Gauff, na decisão.

A vitória em Roma ainda coloca Elina Svitolina como a tenista mais velha (31 anos e 235 dias) a vencer três jogadoras top 5 em um mesmo torneio, superando a estadunidense Serena Williams, vencedora de Miami em 2013, com 31 anos e 173 dias.

A decisão

Svitolina venceu três top 5 e subirá para a sétima posição no ranking. ANDREAS SOLARO / AFP

O jogo em Roma foi de alto nível. Gauff começou melhor e quebrou o saque da ucraniana no primeiro game. Svitolina deu o troco para empatar em 2 a 2 e aproveitou a quarta dupla falta da estadunidense, para conquistar nova quebra e fechar em 6 a 4, após uma hora de disputa.

Na segunda parcial, elas mantiveram o nível e com trocas para ambos os lados foram para o tie-break, onde Gauff foi amplamente superior e fez 7 a 3, empatando a partida.

O terceiro set foi o mais rápido. Elina Svitolina não deu chances para Coco Gauff e conseguiu duas quebras de saque, no quinto e sétimo games, para depois de desperdiçar dois match points com o saque, finalmente aproveitar a terceira chance e com um voleio garantir o título.