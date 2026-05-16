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Svitolina vence batalha contra Gauff conquista o tri do WTA 1000 de Roma 

Tenista venceu três jogadoras do top 5 e tornou-se a campeã mais velha com esse feito em um único torneio 

André Silva

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