Esportes

Ucrânia na semifinal

Svitolina vai enfrentar Kostyuk em duelo 100% ucraniano nas quartas de final em Roland Garros

Svitolina chega às quartas de final em Paris pela sexta vez e busca avançar além desta fase inédita

AFP

Zero Hora

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