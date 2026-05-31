Svitolina vai enfrentar Kostyuk em duelo 100% ucraniano nas quartas de final em Roland Garros

Svitolina busca título inédito. JULIEN DE ROSA / AFP

A ucraniana Elina Svitolina, número 7 do mundo, se classificou neste domingo (31) para as quartas de final de Roland Garros ao derrotar a suíça Belinda Bencic (11ª) por 2 a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/0, em duas horas e três minutos de jogo, na quadra principal Philippe Chatrier.

Campeã em Roma no início deste mês, a experiente tenista de 31 anos acumula agora dez vitórias consecutivas.

Nas quartas de final, ela vai enfrentar uma compatriota, Marta Kostyuk (15ª), que também vive uma fase espetacular após vencer torneios em Rouen e Madri, e que eliminou a polonesa Iga Świątek - tetracampeã do Aberto da França - mais cedo neste domingo.

— Haverá uma ucraniana nas semifinais. Só isso já é fantástico —comemorou Svitolina ao se dirigir ao público parisiense na quadra.

Assim como havia acontecido na primeira rodada contra a húngara Anna Bondár, Elina Svitolina teve um início lento, mas foi melhorando progressivamente à medida que a partida avançava.

Esta é a sexta vez que ela chega às quartas de final em Roland Garros. No entanto, essa fase tem sido, consistentemente, o seu teto no torneio (em 2015, 2017, 2020, 2023 e 2025).

Nos outros três torneios de Grand Slam, ela conseguiu chegar às semifinais e agora ela buscará resolver essa pendência nas quadras de saibro da capital francesa.