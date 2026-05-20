Surto de Ebola na RD Congo liga alerta na Fifa às vésperas da Copa do Mundo

RD Congo está no Grupo K da Copa, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão. Ulises Ruiz / AFP

O surto de Ebola na República Democrática do Congo passou a mobilizar a Fifa a poucas semanas do início da Copa do Mundo de 2026. Diante do avanço da doença no leste do país africano, a entidade máxima do futebol afirmou que acompanha o cenário de perto e mantém diálogo com a federação congolesa e autoridades sanitárias internacionais para preservar a segurança do torneio.

Em comunicado oficial, a Fifa informou que está em contato permanente com a Federação de Futebol da RD Congo e com órgãos de saúde dos países-sede.

A República Democrática do Congo está no Grupo K Da Copa do Mundo, que será disputada em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá. A estreia da seleção africana está programada para o dia 17 de junho, diante de Portugal, em Houston.

O segundo compromisso pela etapa de classificação acontece no dia 23, diante dos colombianos, em Akron. A partida que encerra esta primeira fase do Mundial de seleções vai ser disputada no dia 26, contra o Uzbequistão, em Atlanta.

Veja o comunicado da Fifa