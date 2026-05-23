Surfista bate recorde com maior onda já surfada por uma mulher no Brasil

A surfista Michaela Fregonese entrou para a história do surfe brasileiro ao registrar a maior onda já surfada por uma mulher no País. A marca foi confirmada após análise técnica: uma ondulação de 12,25 metros, encarada pela atleta no dia 11 de maio, na Laje da Jagua, em Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina.

A confirmação do recorde veio depois de uma semana de avaliações feitas por especialistas. Apesar da expectativa em torno de uma possível quebra do recorde absoluto nacional, a maior onda surfada no Brasil segue sendo a de 14,82 metros, registrada por Lucas Chumbo, também em Jaguaruna, em 2025.

A sessão que resultou no recorde aconteceu após a passagem de um ciclone pela região, condição que gerou um swell, considerado ideal para ondas gigantes e atraiu atletas de diferentes partes do País para o litoral catarinense.

"Eu fui para um campeonato de remadas que teve na Praia do Cardoso e já fiquei de olho nesse swell, essa ondulação gigante que estava chegando. Só que meu filho está morando em Portugal e eu estava com receio de deixá-lo sozinho, então nem estava nos meus planos ficar. Porém, o voo foi cancelado, foi coisa do destino", contou Michaela em entrevista ao ge.

A surfista relembrou ainda a sensação ao entrar no mar e perceber a dimensão da onda surfada.

"Foi a minha primeira onda no dia. Foi uma onda difícil de fazer. Eu não sabia que era tão longa. Eu fiquei "essa onda é incrível". Eu fui premiada, não tiveram mais ondas como essa naquele dia. Já sou considerada a mulher que pegou a maior onda da história do Havaí, e agora a maior já surfada por uma mulher no Brasil. Vejo como uma inspiração para outras gerações. E as meninas que competem comigo vão ter que correr atrás", completou.