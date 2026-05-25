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Sul-Brasileiro de Squash consagra campeões e confirma força gaúcha em Porto Alegre

Graziela Brolese e Vinicius Costa venceram as principais categorias; Rio Grande do Sul ficou com o título geral por equipes

Zero Hora

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