Sul-Brasileiro de Squash consagra campeões e confirma força gaúcha em Porto Alegre

Vinícius Costa de Limea (E) venceu chave masculina. Vitor Christofolli / Divulgação/ FSRS

O Campeonato Sul-Brasileiro de Squash conheceu, neste fim de semana (23 e 24 de maio), seus grandes vencedores em Porto Alegre. No feminino, Graziela Brolese conquistou o título principal da competição, enquanto Vinicius Costa levou a melhor entre os homens. Já na disputa por equipes, o Rio Grande do Sul terminou no topo da classificação geral, somando a maior pontuação do torneio.

Realizado no Squash Club POA, o evento reuniu cerca de 70 atletas dos três estados da região Sul e atraiu grande público ao longo dos dois dias de programação. O momento vivido pela modalidade contribuiu para o interesse dos espectadores, já que o squash fará sua estreia olímpica nos Jogos de Los Angeles, em 2028.

As partidas ocorreram em categorias de simples e duplas, contemplando diferentes faixas etárias e níveis técnicos (veja todos os campeões). Além da competitividade nas quadras, o Sul-Brasileiro também apostou em atrações voltadas ao entretenimento do público, com food truck, comidas de boteco e chope, criando um ambiente de convivência para os presentes.