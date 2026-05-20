Suíça anuncia convocação para a Copa e técnico aposta em elenco com experiência internacional

A Suíça anunciou nesta quarta-feira a lista com os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá. O treinador Murat Yakin priorizou um elenco experiente ao compor a lista.

O meio-campista Granit Xhaka, do Sunderland (144 jogos), e o lateral Ricardo Rodrígues, do Betis, (136 aparições), vão para a sua quarta Copa do Mundo. Entre os nomes que foram convocados, 17 jogadores estiveram na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Na lista divulgada nesta quarta, a surpresa ficou por conta da ausência dos atacantes Alvyn Sanches e Joel Monteiro, já que eles tinham sido chamados para os amistosos do mês de março para enfrentar a Alemanha e a Noruega.

Yakin, no entanto, afirmou estar otimista para a disputa do torneio de seleções. "Acho que conseguimos selecionar os melhores jogadores para montar a seleção e mal posso esperar para começar a disputar o Mundial", afirmou. O grupo se reúne já na próxima segunda-feira e tem um jogo preparatório marcado para o dia 31, diante da Jordânia.

Os suíços estão no Grupo B da competição. A estreia está marcada para o dia 13 de junho, contra o Catar, em Santa Clara. Cinco dias depois, a equipe volta a campo para enfrentar a Bósnia, em Los Angeles, pelo segundo jogo da chave. O último confronto da etapa de classificação vai ser no dia 24, diante dos canadenses, no Vancouver Place.

CONFIRA OS CONVOCADOS DA SUÍÇA PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Marvin Keller (Young Boys Bern), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

Defensores: Manuel Akanji (Inter de Milão), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valência), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz)

Meio-campistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys Bern), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Ruben Vargas (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).