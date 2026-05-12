Suécia anuncia convocados para a Copa do Mundo e conta com artilheiro do Arsenal

A Suécia anunciou, nesta terça-feira (12), a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque da convocação do técnico Graham Potter é Viktor Gyokeres, artilheiro do Arsenal. Nos 51 jogos que fez na temporada, o centroavante marcou 21 gols.
Principal peça ofensiva nesta relação, ele também é o principal goleador da seleção entre todos os atletas que foram chamados com 19 bolas na rede. Como o Arsenal está na briga pelo título da Champions League, a final contra o Paris saint-Germain está marcada para o dia 30 deste mês, ele vai se integrar mais tarde ao grupo.
Mais dois jogadores que atuam no futebol inglês terão a missão de liderar a equipe no Mundial que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. O atacante Alexander Isak, do Liverpool, e o meio-campista Anthony Elanga, do Newcastle.
Otimista quanto à participação da seleção da Suécia na competição, o treinador Graham Potter destacou a força de seu elenco para a Copa do Mundo. "O nosso elenco é forte e equilibrado", afirmou.
Integrante do Grupo F do Mundial, os suecos fazem a sua estreia na fase de grupos da competição no dia 14 de junho contra a Tunísia. Seis dias depois os suecos encaram os holandeses e encerram a sua participação nesta etapa contra o Japão, no dia 25.
Confira os convocados:
Goleiros:
- Viktor Johansson (Stoke City-ING)
- Kristoffer Nordfeldt (AIK Fotball)
- Jacob Widell Zetterström (Derby County-ING)
Zagueiros:
- Hjalmar Ekdal (Burnley-ING)
- Gabriel Gudmundsson (Leeds United-ING)
- Isak Hien (Atalanta-ITA)
- Emil Holm (Juventus-ITA)
- Gustaf Lagerbielke (Braga-POR)
- Victor Lindelöf (Aston Villa-ING)
- Eric Smith (St Pauli-ALE)
- Carl Starfelt (Celta da Vigo-ESP)
- Elliot Stroud (Mjallby)
- Daniel Svensson (Borussia Dortmund-ALE)
Meio-campistas:
- Lucas Bergvall (Tottenham-ING)
- Jesper Kalström (Udinese-ITA)
- Yasin Ayari (Brighton-ING)
- Mattias Svanberg (Wolfsburg-ALE)
- Besfort Zeneli (Saint-Gilloise-SUI)
- Ken Sema (Pafos-CYP)
Atacantes:
- Taha Ali (Malmo)
- Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel-ALE)
- Anthony Elanga (Newcastle-ING)
- Viktor Gyökeres (Arsenal-ING)
- Alexander Isak (Liverpool-ING)
- Gustaf Nilsson (Club Brugge-BEL)
- Benjamin Nygren (Celtic-ESC)