Wawrinka faz seu último jogo em Roland Garros e recebe homenagens

Wawrinka agradece o carinho do público francês. Jean-Baptiste Autissier / Divulgação/ FFT

Campeão em 2015, o suíço Stan Wawrinka foi eliminado na primeira rodada de Roland Garros nesta segunda-feira (25), no jogo que marcou sua despedida do torneio e terminou com homenagens dos organizadores e de seus grandes rivais no tênis.

Wawrkinka, que aos 41 anos anunciou que esta será sua última temporada no circuito, foi derrotado pelo holandês Jesper de Jong (106º) por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4, em 3h4min de jogo.

Wawrinka, que já foi número 3 do mundo e hoje ocupa a 113ª posição no ranking da ATP, fez a 21ª participação em Roland Garros e contou com o apoio da maioria do público que lotou a quadra Simonne Mathieu, a terceira maior das instalações do Grand Slam.

A torcida, no entanto, não foi o bastante para ajudar a superar um adversário que havia sido derrotado no qualifying, mas seguiu no torneio, como lucky-loser (perdedor de sorte), após a desistência do francês Arthur Fils.

Depois do jogo, o presidente da Federação Francesa de Tênis, Gilles Moreton, e a diretora de Roland Garros, Aurèlie Mauresmo, homenagearam Wawrinka com um vídeo no qual apareceram os membros do Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic) e os dois melhores tenistas da atualidade, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz.

— É difícil, não quero me despedir de vocês, mas, infelizmente, este é o meu último Roland Garros. Eu amo vocês —disse Wawrinka para as arquibancadas após a homenagem.

Amélie Mauresmo (E), Stan Wawrinka (C) e Gilles Moretton (D) na homenagem ao suíço. DIMITAR DILKOFF / AFP

Na carreira, ele foi um dos poucos tenistas a enfrentar o Big 3 e conquistar três torneios de Grand Slam.