Spurs  empatam série contra os Timberwolves, e Knicks ampliam vantagem sobre os Sixers na NBA

Wembayama lidera os Spurs. RONALD CORTES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O San Antonio Spurs se recuperou da derrota no primeiro jogo dos playoffs da semifinal da Conferência Oeste ao vencer o Minnesota Timberwolves, na noite desta quarta-feira (6), por 133 a 95. O triunfo teve como destaque o francês Victor Wembanyama.

Com uma bela atuação, o pivô fez 19 pontos, pegou 15 rebotes e ditou o ritmo do confronto. Jogando de forma mais agressiva no ataque desde o início, os Spurs superaram rapidamente a derrota na estreia da série.

— Só tentei definir o tom (da intensidade). Gostei de como todos se apoiaram mutuamente (na defesa). O jogo de hoje mostrou um sistema que funcionou— disse Wembanyama após o duelo.

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Coadjuvantes de luxo, Stephon Castle marcou 21 pontos e De'Aaron Fox adicionou mais 16 para o San Antonio, que converteu 50% dos arremessos de quadra e 41% das bolas de três pontos. Foi o jogo de playoff com a maior pontuação dos Spurs desde a vitória por 145 a 105 sobre o Denver, que garantiu a classificação para a próxima fase, em 4 de maio de 1983.

Pela ordem dos jogos estabelecida, os confrontos três e quatro entre as duas franquias serão realizados na sexta-feira (8) e no domingo (10), em Minneapolis.

Knicks ampliam vantagem

Brunson foi o cestinha dos Knicks. DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

No outro jogo desta quarta-feira, o New York Knicks voltou a fazer valer o mando de quadra e derrotou o Philadephia 76ers por 108 a 102, abrindo uma vantagem de 2 a 0 pelos playoffs da semifinal da Conferência Leste.

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Maior pontuador do jogo ao lado de Tyrese Maxey, do Philadelphia, Jalen Brunson marcou oito dos seus 26 pontos no último quarto e foi fundamental para a vitória dos Knicks no Madison Square Garden.

Confira os jogos desta quinta-feira: