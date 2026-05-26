Sorteio da Copa do Brasil hoje: horário e onde assistir ao vivo à definição das oitavas

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil ocorre nesta terça-feira (26), a partir das 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão da CBF TV, no Youtube. Zero Hora acompanha em tempo real.
Grêmio, Inter e Juventude serão os representantes do futebol gaúcho nesta fase. Além deles, também seguem vivos na competição: Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR, Vitória, Vasco, Fortaleza, Remo, Chapecoense, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Palmeiras e Santos.
Agora, o sorteio funcionará da seguinte forma: todos os 16 clubes serão colocados no mesmo pote e poderão se enfrentar. Os mandos de campo também serão definidos por sorteio.
Por disputarem as oitavas de final, os times ganham R$ 3 milhões da CBF. Em caso de avanço às quartas de final, embolsam mais R$ 4 milhões.
Sorteio da Copa do Brasil
- Quando? Terça-feira (26), às 11h
- Onde assistir? Canal da CBF TV no Youtube. Zero Hora acompanha em tempo real.
Times garantidos nas oitavas de final
- Atlético-MG
- Athletico-PR
- Chapecoense
- Corinthians
- Cruzeiro
- Fluminense
- Fortaleza
- Grêmio
- Inter
- Juventude
- Mirassol
- Palmeiras
- Remo
- Santos
- Vasco
- Vitória
Premiações da Copa do Brasil
1ª fase
- Grupo I (piores colocados no Ranking da CBF): R$ 400 mil.
2ª fase
- Grupo I (Série B): R$ 1,38 milhão;
- Grupo II (Série C, D e outros): R$ 830 mil.
3ª fase
- Grupo I (Série B): R$ 1,53 milhão;
- Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 950 mil.
4ª fase
- Grupo I (Série B): R$ 1,68 milhão;
- Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): 1,07 milhão.
- 5ª fase - R$ 2 milhões.
- Oitavas de final - R$ 3 milhões
- Quartas de final - R$ 4 milhões;
- Semifinal - R$ 9 milhões;
- Vice-campeão) - R$ 34 milhões;
- Campeão - R$ 78 milhões.
