Sogipa garante ouro, e Grêmio Náutico União conquista uma prata e um bronze no Troféu Brasil de Ginástica

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Christian Dorneles foi ouro no salto sobre a mesa. Adriano Bessoli / CBG/Divulgação

O Rio Grande do Sul conquistou mais três medalhas, no encerramento do Troféu Brasil de Ginástica Artística, no ginásio Nélio Dias, em Natal (RN).

Após as pratas de Clara Stecca e Juliano Oliva, ambos do Grêmio Náutico União, no sábado, foi a vez de Christian Dorneles, da Sogipa, levar um ouro, e de José Olímpio e Andreza Lima, dupla do União, garantirem uma prata e um bronze, respectivamente.

No salto sobre a mesa masculino, uma dobradinha de clubes gaúchos. Christian Dorneles somou 13.549 e ficou com o ouro. A prata foi para José Olímpio, com 13.500. João Perdigão, do Pinheiros (SP), fez 13.450 e conseguiu o bronze.

Quarta colocada na trave no Mundial do ano passado, a carioca Flávia Saraiva (Flamengo) conquistou o ouro no aparelho com a nota 13.433. A prata ficou com Thais Fidélis, do Sesi-SP (13.233). Andreza Lima, do Grêmio Náutico União, fez 13.166 e completou o pódio.

Andreza Lima ficou com bronze na trave. Adriano Bessoli / CBG/Divulgação

Arthur Nory, do Pinheiros, que no sábado ganhou o solo, repetiu a dose e faturou a medalha de ouro na barra fixa. Ele fez 13.933 contra 13.566 de Diogo Paes e 13.333 de Leonardo Souza, também do clube paulista, que garantiram prata e bronze, respectivamente.

Outra medalha de ouro do Pinheiros veio nas barras paralelas. Diogo Paes fez 13.133 e superou a dupla da Agith, de São Caetano do Sul (SP), Yuri Guimarães e Johnny Oshiro, que terminaram em segundo e terceiro lugar.

Segunda colocada na trave, Thais Fidélis garantiu o ouro no solo, com 13.066. Gabriela Vieira (12.966) e Lorrane Oliveira (12.866), ambas do Flamengo ficaram com prata e bronze.

No quadro geral de medalhas, o Pinheiros liderou com 10, sendo autro de ouro, duas de prata e quatro de bronze, seguido pelo Flamengo, que somou dois ouros, uma prata e dois bronzes.

Confira o quadro final de medalhas:

Clubes Ouro Prata Bronze

1 - Pinheiros 4 2 4

2 - Flamengo 2 1 2

3 - Agith 1 1 2

4 - Minas TC 1 1 0

4 - Sesi-SP 1 1 0

6 - Sogipa 1 0 0

7 - GN União 0 3 1

8 - C.Olímpico 0 1 0