Sir Alex Ferguson é levado ao hospital antes de clássico entre United e Liverpool

Um pouco antes da partida entre Manchester United e Liverpool, na tarde deste domingo (03), o ex-técnico Sir Alex Ferguson precisou deixar o Old Trafford às pressas, após um mal-estar. O escocês de 84 anos foi levado para o hospital por precaução e, segundo portais do Reino Unido, ele não corre riscos.

O ídolo do Manchester United comparece ao estádio com frequência, mas não conseguiu ver o início do clássico diante do Liverpool. Além da idade avançada, o ex-comandante sofreu uma hemorragia cerebral em maio de 2018 e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

A partida deste domingo terminou com vitória da equipe de Sir Alex Ferguson, por 3 a 2, e garantiu o retorno à Champions League após duas temporadas. Os gols do time mandante foram marcados por Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Kobbie Mainoo. O Liverpool anotou com Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo.

Considerado um dos maiores ídolos do clube e um dos melhores treinadores da história do futebol, o escocês comandou o Manchester United em 1500 partidas, entre 1986 e 2013. Além disso, levantou 38 troféus, incluindo 13 títulos da Premier League e duas Champions League.