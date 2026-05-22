Sinner volta a Roland Garros um ano após perder a final: "É agradável"

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, afirmou nesta sexta-feira (22) que volta a Roland Garros é "agradável", apesar de o fato trazer à tona memórias da icônica final do ano passado, na qual ele perdeu em cinco sets para Carlos Alcaraz após deixar escapar três match points.

O tenista de 24 anos retorna a Paris 12 meses depois como o grande favorito para conquistar o título de Grand Slam que falta em sua coleção, após a desistência do bicampeão Carlos Alcaraz devido a uma lesão no punho.

Antes de falar com os jornalistas durante o dia de imprensa desta sexta-feira (22), realizado antes do início oficial do torneio, no domingo, Sinner teve tempo para treinar na quadra principal de Roland Garros, a Philippe Chatrier.

Mais tarde, ele comentou que pisar novamente na quadra principal para bater algumas bolas foi "uma sensação especial", acrescentando: "É um torneio muito especial para mim, e foi melhorando cada vez mais, ano após ano, e no ano passado chegamos muito perto".

"Mas as sensações e a conexão com o público foram lindas. Havia tantas crianças lá, o que é algo que adoro ver. Sim, subir as escadas e fazer minha entrada na quadra também foi uma experiência maravilhosa. E, claro, ainda penso no que aconteceu, mas continuo a ter sentimentos muito positivos", disse ele.

Com Alcaraz afastado por lesão e Sinner atualmente embalado por uma sequência de 29 vitórias consecutivas, parece haver poucos obstáculos no caminho do italiano em sua busca pelo primeiro título de Roland Garros, e seu quinto título de Grand Slam no total.

Sinner chega invicto ao circuito de saibro e ao conquistar os títulos de Masters 1000 em Monte Carlo, Madri e Roma, ele se tornou apenas o segundo jogador - depois de Novak Djokovic - a vencer todos os nove torneios da categoria ATP 1000.

- Pressão extra -

"Foi um período muito longo, mas muito positivo. Tenho sorte de estar nesta posição", disse ele.

"Acho que é sempre melhor estar em uma posição em que se está vencendo e mesmo que se comece a sentir cansaço, do que se sentir fisicamente ótimo, mas perder algumas rodadas", continuou.

No entanto, Sinner está ciente de que esse período inédito de domínio traz consigo uma pressão adicional em Roland Garros.

"Todos estão tentando, sabe, me vencer. Mas isso também é perfeitamente normal", observou.

"É preciso estar preparado. As partidas de melhor de cinco sets são um pouco diferentes. Elas dão a você um pouco mais de tempo para descobrir como vencer um adversário. E mesmo que você tenha um mau começo, pode, potencialmente, encontrar uma maneira de entrar no ritmo da partida", observou.

O primeiro cabeça de chave iniciará sua campanha em Roland Garros contra o francês Clément Tabur, que entrou no torneio por meio de um 'wild card' (convite da organização).