Sinner supera Ruud e conquista Masters 1000 de Roma, o primeiro triunfo italiano desde 1976

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Sinner, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e Adriano Panatta. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, venceu o Masters 1000 de Roma neste domingo (17), encerrando assim um jejum de 50 anos para o tênis italiano, que aguardava um sucessor de Adriano Panatta desde 1976.

Sinner, 24 anos, derrotou o norueguês Casper Ruud, 25º do ranking, por 2 a 0, com um duplo 6/4, para conquistar seu quinto título do ano, o 29º de sua carreira.

O italiano se tornou o segundo jogador, depois do sérvio Novak Djokovic, a vencer todos os nove torneios Masters 1000 do calendário em menos de três anos, ao passo que o sérvio precisou de 11 para alcançar o feito.

A decisão

Após um início difícil na final deste domingo, na qual perdeu seu primeiro game de serviço, mas imediatamente devolveu a quebra contra seu adversário, Sinner teve de esperar até o nono game para assumir a vantagem, conseguindo isso com três 'drop shots' que desestabilizaram completamente Ruud.

O italiano, que já havia sido levado ao limite nas semifinais pelo russo Daniil Medvedev, nono do ranking, venceu, em seguida, o primeiro set mantendo seu saque sem perder pontos, após 49 minutos. Nas tribunas, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, acompanhava o jogo.

Com o saque recuperado e o adversário desgastado e começando a cometer mais erros, Sinner abriu rapidamente uma vantagem no segundo set, chegando a 3-1 e depois a 5-3, antes de converter seu primeiro match point com um winner de 'forehand'.

"Um período de ouro"

— Fazia muito tempo que um italiano não vencia aqui, é fantástico para o nosso tênis, que vive atualmente um período de ouro. Não foi uma partida perfeita, mas coroa dois meses e meio de um tênis incrível. Estou superfeliz, foi fisicamente muito desgastante —declarou Sinner antes da cerimônia de entrega do troféu.

Em meio à atmosfera eletrizante do Campo Centrale - empurrado por 10.500 espectadores sob um sol que finalmente havia retornado, Sinner obteve sua 29ª vitória consecutiva, ampliando para 34 sua sequência recorde de triunfos em torneios Masters 1000.

Ele conquistou o 29º título de sua carreira, o 10º no nível Masters 1000 e o quinto do ano, que se soma aos triunfos em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri. Somado ao triunfo em Paris, ainda em 2025, ele venceu os últimos seis torneios da série.

Na cerimônia de premiação, Sinner recebeu o troféu ao lado do presidente italiano e de Adriano Panatta.

Os dez últimos campeões do Masters 1000 de Roma:

2026: Jannik Sinner (ITA)

2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Alexander Zverev (ALE)

2023: Daniil Medvedev (RUS)

2022: Novak Djokovic (SRB)

2021: Rafael Nadal (ESP)

2020: Novak Djokovic (SRB)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Rafael Nadal (ESP)

2017: Alexander Zverev (ALE)