Sinner vence na estreia em Roma e iguala marca de Federer

Líder do ranking mundial e vice-campeão da temporada passada do Masters 1000 de Roma, o italiano Jannik Sinner fez uma estreia segura, neste sábado (9), ao superar o austríaco Sebastian Ofner em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 41 minutos.
Sinner, que jamais venceu o torneio, busca ainda quebrar um jejum de tenistas da casa no torneio. O último italiano a vencer foi Adriano Panatta, em 1976.
Esta foi a 29ª vitória seguida do número 1 do mundo em torneios Masters, igualando o suíço Roger Federer, que obteve o feito em 2006. O recordista é o sérvio Novak Djokovic, com 31 vitórias em 2011 e outras 30 entre 2013 e 2014.
Na terceira rodada, Jannik Sinner vai encarar o australiano Alexei Popyrin, que venceu o tcheco Jakub Menšík por 2 a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4.
Outros resultados:
Simples masculino - 2ª rodada
- Frances Tiafoe (EUA) 2 x 1 Ignacio Buse (PER) - 6/7 (5/7), 6/3, 6/2
- Andrea Pellegrino (ITA) 2 x 0 Arthur Fils (FRA) - 4/0 e desistência
- Andrey Rublev (RUS) 2 x 0 Miomir Kecmanović (SER) - 6/4, 6/4
- Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2 x 0 Cristian Garín (CHI) - 7/6 (7/2), 6/4
- Brendon Nakashima (EUA) 2 x 0 Roberto Bautista Agut (ESP) - 6/4, 6/0
- Nikoloz Basilashvili (GEO) 2 x 1 Ben Shleton (EUA) - 6/4, 6/7 (5/7), 6/3
- Mattia Bellucci (ITA) 2 x 1 Tomás Etcheverry (ARG) - 5/7, 6/2, 6/3
- Martín Landaluce (ESP) 2 x 0 Marin Čilić (CRO) - 6/4, 6/4
- Flavio Cobolli (ITA) 2 x 0 Térence Atmane (FRA) - 7/6 (7/1), 6/3
- Thiago Tirante (ARG) 2 x 0 Cameron Norrie (GBR) - 6/3, 7/5
- Pablo Llamas (ESP) 2 x 1 Corentin Moutet (FRA) - 6/4, 3/6, 7/6 (7/4)
- Daniil Medvedev (RUS) w.o. Tomáš Macháč (CZE)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲