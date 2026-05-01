Sinner vence Fils e vai à final do Masters 1000 de Madri

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se classificou para sua primeira final do Masters 1000 de Madri nesta sexta-feira (1º). Ele derrotou o francês Arthur Fils na semifinal, por 6/3 e 6/4, após uma hora e 26 minutos.
Sinner vai enfrentar na decisão o vencedor da semi entre o alemão Alexander Zverev, número 3 do ranking, e o jovem belga Alexander Blockx. Os dois se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h.
O italiano, que nunca havia avançado além das quartas de final na capital espanhola, segue assim na disputa para conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, após as vitórias em Monte Carlo, Indian Wells, Miami e Paris.
Como foi o jogo
Sinner deu poucas chances ao seu adversário. Ele havia enfrentado Fils apenas uma vez anteriormente, vencendo nas semifinais do torneio de Montpellier de 2023, em quadra dura.
O tenista francês chegou a Madri embalado pelo título no torneio de Barcelona, e sua confiança vinha crescendo de forma constante nas quadras de saibro da Caja Mágica... até cruzar o caminho de Sinner.
— Fils está em uma forma incrível neste momento. Considerando a temporada que ele vem fazendo, é um dos melhores jogadores do mundo —disse Sinner após a partida.
O italiano comemorou ainda o seu nível de jogo na semifinal.
— Estou muito feliz, especialmente com o primeiro set, que foi de alto nível, e fico contente por ter conseguido fechar a partida em dois sets — acrescentou o italiano, após registrar sua 22ª vitória consecutiva.
Fils, o primeiro francês a chegar às semifinais do Masters 1000 de Madri desde Gilles Simon em 2008, foi completamente dominado pelo adversário no primeiro set.
O francês ofereceu mais resistência no segundo set, conseguindo manter o placar empatado. Ele melhorou seu saque, enquanto Sinner diminuiu a intensidade do seu jogo.
Fils conseguiu salvar dois break points no quinto game, mas isso apenas o manteve vivo até o nono, quando Sinner quebrou o saque do adversário.
Com 5-4 no placar, Sinner precisou apenas do primeiro de seus dois match points para garantir sua vaga na final de Madri.