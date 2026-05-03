Sinner supera Zverev na final do Madrid Open e conquista o quinto Masters 1000 em sequência

Jannik Sinner está simplesmente avassalador. Nos últimos cinco torneios Masters 1000 disputados, cinco títulos conquistados pelo número 1 do mundo. O mais recente foi neste domingo (3), quando o italiano superou Alexander Zverev com facilidade, por 2 sets a 0, no Madrid Open.
Com parciais 6/1 e 6/2, Sinner demorou apenas 57 minutos para vencer o alemão, número 3 do ranking. Desta forma, ele se torna o primeiro homem na história a ganhar cinco Masters 1000 seguidos, e perdendo apenas dois sets ao todo.
A sequência começou na temporada passada, no Masters 1000 de Paris. Já em 2026, quatro disputas e todas vencidas pelo italiano: Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid.
— Acho que há muito trabalho por trás disso — disse Sinner, quando questionado sobre o significado de vencer cinco títulos consecutivos do Masters 1000. — Muita dedicação e sacrifício que investi todos os dias. Obviamente, significa muito para mim ver esses resultados. Em algum momento, os resultados vão cair, o que é normal — complementou.
E o italiano já mira o sexto título de Masters 1000. A partir do dia 6 de maio, ele atuará em casa no Aberto de Roma. Na temporada passada, Sinner perdeu na decisão para Carlos Alcaraz, que não estará no torneio para defender o título.
