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Sinner sofre mas vence Medvedev e vai enfrentar Ruud na final do Masters 1000 de Roma

Líder do ranking alcança 33 vitórias seguidas em Masters 1000 e tenta ser o primeiro italiano campeão em Roma desde 1976.

AFP

Zero Hora

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