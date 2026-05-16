Sinner sofre mas vence Medvedev e vai enfrentar Ruud na final do Masters 1000 de Roma

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Sinner acumula vitórias, títulos e recordes na temporada. ANDREAS SOLARO / AFP

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, sofreu para superar Daniil Medvedev numa semifinal que começou na sexta-feira e foi interrompida pela chuva antes de garantir neste sábado (16) sua vaga na final do Masters 1000 de Roma, torneio no qual ele é o grande favorito.

Sinner, de 24 anos, venceu por 6/2, 5/7 e 6/4, obtendo assim seu 28º triunfo consecutivo na temporada e sua 33ª vitória seguida - um novo recorde - em eventos da categoria Masters 1000 (o segundo nível de torneios mais prestigioso, atrás apenas dos Grand Slams).

No entanto, essa vitória, conquistada após duas horas e 37 minutos de jogo, distribuídos ao longo de dois dias, pode cobrar seu preço a apenas dez dias de Roland Garros, o único Grand Slam que falta em sua galeria de troféus e seu principal objetivo neste ano.

— Para ser sincero, foi um desafio difícil e singular. Geralmente, nunca tenho problemas para dormir à noite, mas a noite passada não foi fácil. Quando você está no terceiro set, sabe que está quase terminando, mas ainda assim precisa voltar à quadra, e nunca se sabe o que vai acontecer, pois é, essencialmente, um novo começo para a partida. Havia nervosismo— admitiu Sinner após garantir sua vaga na final e que tentará se tornar o primeiro italiano campeão em Roma em 50 anos, desde a vitória de Adriano Pannatta em 1976.

O líder do ranking, que disputou e venceu os quatro primeiros torneios Masters 1000 do ano (Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri), apresentou sinais preocupantes de fadiga e exaustão física na sexta-feira, durante o segundo set, antes da interrupção da partida.

Caso vença e conquiste o 29º título de sua carreira, o quinto do ano, ele se tornará apenas o segundo jogador na história, depois do sérvio Novak Djokovic, a ter vencido todos os nove torneios Masters 1000 do calendário.

Seu próximo adversário será o norueguês Casper Ruud, 25º do ranking, que não teve dificuldades para garantir sua vaga na final, após superar o italiano Luciano Darderi, com um duplo 6-1, ainda na sexta-feira.