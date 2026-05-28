Sinner lamenta queda em Roland Garros após passar mal: "Ninguém é robô, preciso de um tempo"

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Sinner chegou a se apoiar nas placas de publicidade para superar o cansaço. ALAIN JOCARD / AFP

Jannik Sinner vinha de 29 vitórias seguidas na temporada até passar mal e cair, precocemente, na segunda rodada de Roland Garros, nesta quinta-feira. Número 1 do mundo, o italiano lamentou falhar em sua "missão do semestre", admitiu que o corpo sentiu o desgaste da sequência de partidas e do forte calor em Paris e revelou a necessidade de uma parada para voltar firme em Wimbledon.

Sinner tinha tranquilos 6/3, 6/2 e 5/1 diante do argentino Juan Martin Cerúndolo, até sofrer com tonturas, fraqueza, cãibras e ânsia de vômitos. Apesar de receber atendimento médico, o italiano jamais se recuperou na partida e acabou permitindo a virada sem conseguir lutar em quadra.

— Ninguém é robô, feito para nunca falhar. Hoje foi assim, eu simplesmente não via saída, o que habitualmente acontece comigo (mostrar reação). Eu não lembro da última vez que me senti tão fraco. Mas tentei ficar em quadra com tudo o que tinha hoje e foi o máximo que eu tinha — lamentou Sinner após o jogo.

E explicou o motivo de jamais pensar em abandonar o jogo para não agravar o problema.

— O quarto set eu deixei passar para me recuperar também fisicamente. O quinto set todos sabemos que qualquer coisa pode acontecer. Mas foi difícil. Eu estava em uma situação complicada no quarto e também noquinto (set), eu realmente estava. Não tinha energia, de verdade, estava muito, muito abatido. O corpo todo — afirmou o número 1 do mundo.

Sinner evitou "jogar a culpa" à sequência de jogos - ganhou todos os títulos disputados nos últimos cinco torneios com vitórias imponentes (Indian Wells e Miami, em quadra dura, Montecarlo, Madri e Roma no saibro).

Sinner recebeu atendimento médico durante o jogo. ALAIN JOCARD / AFP

— Você não sabe, se eu não jogar Madri ou não jogar Roma, talvez eu chegue aqui e ainda tenha um dia como este, onde você se sente mal. Olhando para trás, é sempre muito difícil — minimizou.

O tenista de 24 anos preferiu valorizar seus resultados nos torneios anteriores.

— Eu ganhei três torneios no saibro, resultados incríveis, com uma sequência impressionante que tive. Como eu disse no início do ano, este era meu principal objetivo e uma saída precoce não era o que eu estava procurando. Mas, você também não sabe se as coisas teriam mudado se eu tivesse talvez pulado Madri e só jogado Roma, ou pulado Roma e vindo aqui. Você nunca sabe — garantiu.

Atento aos sinais do corpo, Sinner admitiu que se ausentará das próximas competições.