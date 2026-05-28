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Sinner lamenta queda em Roland Garros após passar mal: "Ninguém é robô, preciso de um tempo"

Italiano interrompe sequência de 29 vitórias após problemas físicos e não disputará torneios antes de Wimbledon.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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