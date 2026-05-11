Esportes

Em Roma

Sinner iguala marca de Djokovic ao ganhar seu 25º jogo de Masters 1000 seguido no ano

Italiano alcançou 30 vitórias seguidas em Masters, ficando a uma do recorde de Djokovic e superando Federer.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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