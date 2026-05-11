Sinner iguala marca de Djokovic ao ganhar seu 25º jogo de Masters 1000 seguido no ano

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Sinner venceu os últimos cinco torneios Masters do calendário. TIZIANA FABI / AFP

O italiano Jannik Sinner se tornou o segundo tenista na história do circuito a ganhar ao menos os 25 primeiros jogos de Masters 1000 da temporada. O italiano passou fácil por nova rodada do Aberto da Itália e atingiu a marca alcançada anteriormente somente pelo sérvio Novak Djokovic.

A façanha do atual líder disparado do ranking da ATP veio nesta segunda-feira (11), em triunfo contra o australiano Alexei Popyrin com imponentes parciais de 6/2 e 6/0.

Sinner havia se tornado, há oito dias, o primeiro tenista a conquistar cinco Masters 1000 consecutivos ao levantar o troféu do Madrid Open. Ele já garantido os títulos de Paris, Indian Wells, Miami e Monte Carlo nos últimos seis meses.

São 30 vitórias seguidas do italiano em eventos Masters. Quem tem mais é justamente Novak Djokovic, com 31 triunfos. Ao bater o australiano nesta segunda-feira, o numero 1 do mundo deixou para trás o suíço Roger Federer, com 29.

Foi a terceira vitória de Sinner em quatro confrontos com Popyrin e a mais tranquila.

— Considerando as condições, senti que o vento estava a meu favor. Foi uma atuação muito boa. Ele saca muito bem e o aproveitamento dele não foi muito alto, o que me ajudou um pouco. Mas tenho devolvido muito bem os segundos serviços e estou feliz por estar na próxima fase — explicou Sinner, celebrando o gigante resultado.

O rival de Sinner nas oitavas de final em será o compatriota Andrea Pellegrino, que eliminou o cabeça de chave 20, o estadunidense Frances Tiafoe em sets corridos, parciais de 7/6 (10/8) e 6/1.

Brasileiros eliminados nas duplas

Depois da queda de João Fonseca em simples, foi a vez de o Brasil amargar duas eliminações em duplas na chave masculina. Os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz perderam por 7/5 e 6/3, para o estadunidense Christian Harrison e o britânico Neal Skupski, cabeças de chave número 4.