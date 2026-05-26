Sinner estreia com vitória tranquila e vai à 2ª rodada de Roland Garros

Sinner segue invicto na temporada. DIMITAR DILKOFF / AFP

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, iniciou de forma impecável sua busca pelo último título de Grand Slam que falta em sua carreira, ao derrotar sem grandes dificuldades o francês Clément Tabur (171º) na primeira rodada de Roland Garros nesta terça-feira (26).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/4, em duas horas e oito minutos na quadra Philippe Chatrier.

Franco favorito ao título com a ausência do atual bicampeão, o espanhol Carlos Alcaraz, o italiano de 24 anos emendou sua 30ª vitória consecutiva após os títulos nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma este ano.

Nesta terça, ele não deu trégua a Tabur, acertando oito aces, 40 winners e com cinco break points convertidos.

— Estou muito feliz por estar de volta aqui. É um lugar muito, muito especial. Os jogos de primeira rodada nunca são fáceis, mas é ainda mais especial começar o torneio em uma sessão noturna —disse Sinner após o triunfo.

O francês, que participou do torneio a convite dos organizadores, foi calorosamente aplaudido pelo público nas tribunas toda vez que conseguia marcar um ponto contra o líder do ranking.

Na segunda rodada de Roland Garros, Sinner vai enfrentar o argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º), que fez 3 a 0 no britânico Jacob Fearnley por 6/2, 7/6 (7-0) e 7/6(9-7), em duas horas e 54 minutos de jogo.