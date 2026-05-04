Sinner dispara no ranking e pode abrir 2,7 mil pontos sobre Alcaraz; Fonseca volta ao Top 30

A grande fase de Jannik Sinner, contrastando com a ausência de Carlos Alcaraz, com grave lesão no pulso direito, reflete na divulgação do ranking da ATP desta segunda-feira. Após ganhar seu quinto Masters seguidos, desta vez em Madri, o líder do ranking abriu 1.390 pontos de frente e, caso seja campeão em Roma, levaria a vantagem para 2.740 diante do ex-número 1 do mundo. Quem também está empolgado com a lista da ATP é o brasileiro João Fonseca, agora o 29º do planeta.

Por causa de seu problema clínico, Alcaraz vem desperdiçando muitos pontos no ranking e, por consequência, ficando para trás na luta pelo topo - não teve de defender nada em Madri. Sinner aparece com 14.350, diante de seus 12.960 e sabe que Alcaraz perderá 1.000 do título de Roma do ano passado, em cima justamente do italiano.

Sinner entra em sua disputa caseira defendendo os 650 do vice de 2025. Como é o favorito, caso vença, somaria mais 350, alcançando a impressionante vantagem de 2.740 em um duelo bastante competitivo entre ambos.

A diferença da dupla se reflete, também, na concorrência. Atropelado por Sinner na decisão de domingo, em Madri, com 6/2 e 6/1, o alemão Alexander Zverev aparece em terceiro com 'somente' 5.805 pontos.

Quem tem motivos de sobra para celebrar é João Fonseca. Ao ir até a terceira rodada no Madrid Open, o brasileira subiu duas posições no ranking e chegou à melhor marca da temporada, retornando ao Top 30 após quatro meses, figurando na 29º colocação.

O prodígio verde e amarelo já foi 24º em outubro de 2025 e tenta retomar a marca por chave menos complicada em Roland Garros, na qual figurar justamente entre os 24 melhores o faz escapar de rival de peso na terceira rodada (atualmente entraria de bye na estreia). Desta maneira, espera ir bem em Roma, onde não tem pontos a defender, por mais um salto no ranking.

CONFIRA O RANKING DA ATP:

1º - Jannik Sinner (ITA) - 14.350 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP) - 12.960

3º - Alexander Zverev (ALE) - 5.805

4º - Novak Djokovic (SER) - 4.700

5º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.050

6º - Ben Shleton (EUA) - 4.030

7º - Taylor Fritz (EUA) - 3.770

8º - Alex de Minaur (AUS) - 3.755

9º - Daniil Medvedev (RUS) - 3.460

10º - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.415