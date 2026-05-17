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Shai é eleito MVP pelo segundo ano seguido e mantém hegemonia estrangeira na NBA

O canadense supera Jokic e Wembanyama na votação, tornando-se o 14º atleta a ser MVP por dois anos seguidos.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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