Shai é eleito MVP pelo segundo ano seguido e mantém hegemonia estrangeira na NBA

Shai atingiu feito histórico. LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Pelo segundo ano consecutivo, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, foi eleito MVP da NBA. Aos 27 anos, o canadense foi o 14º jogador da história a faturar o prêmio por dois anos seguidos. A informação foi divulgada por Sham Charania, da ESPN dos Estados Unidos.

O anúncio da premiação será realizado na noite deste domingo (17). Shai estava na disputa com o sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e com o francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. Na final da Conferência Oeste, o atleta tem média de 31,1 pontos e de 6,6 assistências por jogo nesta temporada.

Os estrangeiros estão dominando a premiação de MVP desde 2019. O último atleta nascido nos Estados Unidos a receber o prêmio foi James Harden, em 2017/18, na época com a camisa do Houston Rockets. Cabe ressaltar que o Golden State Warriors foi o campeão da NBA naquela temporada.

Desde então, o grego Giannis Antetokounmpo venceu duas vezes, o sérvio Nikola Jokic levou o MVP em três oportunidades, e o camaronês Joel Embiid recebeu um prêmio. O estadunidense Kareem Abdul-Jabbar é o líder histórico da lista, com seis MVP, sendo três pelo Milwaukee Bucks e três pelo Los Angeles Lakers.