Sevilla vence Villarreal (3-2) fora e fica mais perto da permanência na 1ª divisão

O Sevilla venceu o Villarreal por 3 a 2 de virada e fora de casa nesta quarta-feira (13), pela 36ª rodada da LaLiga, um resultado que deixa a equipe andaluza muito próxima de garantir a permanência na elite do futebol espanhol.
O Villarreal abriu uma boa vantagem logo no início com gols de Gerard Moreno (13') e Mikautadze (20'), mas o Sevilla conseguiu reverter o placar graças a Oso (36'), Kike Salas (45+2') e Akor Adams (72').
A vitória, que encerra uma sequência de quatro derrotas consecutivas fora de casa, permite ao Sevilla praticamente assegurar sua permanência na primeira divisão, mesmo com o time vivendo um momento de possível mudança de proprietários.
Segundo a imprensa espanhola, o ex-jogador Sergio Ramos e um grupo de investidores teriam chegado a um acordo para adquirir o clube.
Os andaluzes agora estão quatro pontos acima da zona de rebaixamento, com seis pontos ainda em disputa, restando duas rodadas para o fim do campeonato, uma vez concluída a atual rodada da LaLiga.
O Sevilla, comandado por Luis García Plaza, protagonizou uma virada no segundo tempo, após uma primeira etapa na qual o Villarreal havia mostrado mais iniciativa.
O 'Submarino Amarelo', invicto em casa desde janeiro e já classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões, sofreu um revés em sua busca pela terceira colocação, cobiçada pelo Atlético de Madrid (4º).
Em outra partida, o Espanyol derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0 graças aos gols de Pere Milla (69') e Kike García (90+2'), e conquistou assim sua primeira vitória de 2026.
Esse triunfo coloca a equipe três pontos acima da zona de rebaixamento, em meio a uma disputa acirrada para evitar a queda para a segunda divisão.
Com o Oviedo já rebaixado, nada menos que dez equipes estão agora agrupadas dentro de uma margem de seis pontos na parte inferior da tabela.
--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol
Terça-feira, 12 de maio
Celta Vigo - Levante 2 - 3
Betis - Elche 2 - 1
Osasuna - Atlético de Madrid 1 - 2
Quarta-feira, 13 de maio
Villarreal - Sevilla 2 - 3
Espanyol - Athletic Bilbao 2 - 0
(16h30) Alavés - Barcelona
Getafe - Mallorca
Quinta-feira, 14 de maio
(14h00) Valencia - Rayo Vallecano
(15h00) Girona - Real Sociedad
(16h30) Real Madrid - Real Oviedo
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 91 35 30 1 4 91 31 60
2. Real Madrid 77 35 24 5 6 70 33 37
3. Villarreal 69 36 21 6 9 67 43 24
4. Atlético de Madrid 66 36 20 6 10 60 39 21
5. Betis 57 36 14 15 7 56 44 12
6. Celta Vigo 50 36 13 11 12 51 47 4
7. Getafe 45 35 13 6 16 28 36 -8
8. Real Sociedad 44 35 11 11 13 54 55 -1
9. Athletic Bilbao 44 36 13 5 18 40 53 -13
10. Sevilla 43 36 12 7 17 46 58 -12
11. Rayo Vallecano 43 35 10 13 12 36 42 -6
12. Osasuna 42 36 11 9 16 43 47 -4
13. Valencia 42 35 11 9 15 38 50 -12
14. Espanyol 42 36 11 9 16 40 53 -13
15. Elche 39 36 9 12 15 47 56 -9
16. Mallorca 39 35 10 9 16 43 52 -9
17. Levante 39 36 10 9 17 44 59 -15
18. Girona 39 35 9 12 14 37 52 -15
19. Alavés 37 35 9 10 16 41 54 -13
20. Real Oviedo 29 35 6 11 18 26 54 -28
./bds/gr/aam/cb
* AFP