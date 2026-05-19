Sesi-Franca vence Brasília e começa semifinal do NBB em vantagem 

Atual tetracampeão do NBB, o Sesi-Franca começou com vitória o playoff semifinal. Nesta segunda-feira (18), em seu ginásio, o time do interior paulista fez 76 a 67 sobre o Brasília Basquete (DF).
Os dois times foram os últimos a se classificar para esta fase do campeonato, já que precisaram de cinco jogos para eliminar Mogi Basquete (SP) e Flamengo (RJ).
A partida foi equilibrada especialmente nos dois primeiros períodos, quando o Sesi-Franca venceu ambos os tempos, pelo mesmo placar (19 a 17), e foi para intervalo liderando por quatro pontos (38 a 34).
O terceiro quarto praticamente definiu a partida. Com oito pontos do armador argentino Juan Laterza e seis do ala estadunidense Corderro Bennett, o time comandado por Helinho Garcia fez 25 a 13 e chegou aos 10 minutos finais vencendo por 16 pontos (63 a 47).
A ampla vantagem deu tranquilidade para o Sesi-Franca resistir o ataque final do Brasília, que fez 20 a 13 no último período, mas insuficiente para virar o marcador.
Com um duplo-duplo de 14 pontos e 11 rebotes, o ala pivô Lucas Dias foi o grande nome de Franca.
O time paulista ainda contou com 14 pontos e seis assistências de Laterza e 10 pontos e seis rebotes do ala panamenho Luis Rodríguez.
Apesar da derrota, Brasília teve os três principais pontuadores do jogo. O armador argentino Facundo Corvalan fez 19, além de dar sete assistências e apanhar sete rebotes; o ala-pivô Rafael Paulichi marcou 15 e pegou cinco rebotes; e o ala-armador Kevin Crescenzi também fez 15 pontos.
O jogo 2 da série melhor de cinco está marcado para a quinta-feira (21), às 20h30, na Arena Nilson Nelson, em Brasília.