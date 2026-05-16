Sesi-Franca conquista virada histórica e avança às semifinais do NBB

Atual tetracampeão do NBB, o Sesi-Franca mostrou toda sua força e conseguiu uma virada histórica, diante do Mogi Basquete, nesta sexta-feira (15), para garantir um lugar nas semifinais.
Em uma série onde nos quatro primeiros jogos, o vencedor foi o visitante, o time de Franca finalmente fez valer a força de atuar em seu ginásio e venceu por 78 a 77, fechando o playoff semifinal em 3 a 2.
Jogo tenso
O jogo foi marcado por momentos de tensão, viradas e nervosismo até a última posse de bola.
Com grande atuação do pivô Dikembe, que anotou 11 pontos, o Mogi liderou o primeiro período por 25 a 20.
No começo do segundo quarto, o Mogi Basquete fez corrida de 5 a 0 e aumentou sua vantagem para 10 pontos. Empurrado pela torcida, o Sesi-Franca virou o placar, vencendo o período por 20 a 11 e indo para o intervalo na frente: 40 a 36, com boas atuações do ala-pivô Lucas Dias e do ala estadunidense David Jackson.
O Mogi abriu o terceiro quarto com uma corrida de 4 a 0 e empatou a partida. Melhor em quadra, o time visitante fez 23 a 17 e virou o placar paras 59 a 57.
Com 5 a 0 no começo do último quarto, Franca virou para 62 a 59, mas Mogi também fez sua corrida e com um 9 a 0, retomou a ponta em 68 a 62. A partida ficou tensa e foi definida a 13 segundos fo final, quando Corderro Bennett conseguiu um tapinha, após um erro de Lucas Dias e fez a cesta que ampliou a diferença para três (77 a 74).
O Mogi acabou perdendo dois arremessos em sequência, com os estadunidenses Charles Hinkle e Duane Johnson, e nem mesmo a cesta de Felipe Ruivo, no último segundo foi suficiente para evitar a eliminação.
Destaques
David Jackson terminou o jogo com 20 pontos, além de cinco rebotes e três assistências. Com a pontuação obtida, ele se tornou o quarto maior cestinha da história do NBB.
Em sua partida de número 300 pelo Sesi Franca na competição, Lucas Dias anotou 14 pontos, cinco menos que Bennett.
Apesar da derrota, Dikembe teve uma grande atuação, com 31 pontos e 11 rebotes.