Sesi-Franca conquista virada histórica e avança às semifinais do NBB

David Jackson comandou ataque de Franca. Marcos Limonti / Divulgação/RELANCE /Sesi Franca Basquete

Atual tetracampeão do NBB, o Sesi-Franca mostrou toda sua força e conseguiu uma virada histórica, diante do Mogi Basquete, nesta sexta-feira (15), para garantir um lugar nas semifinais.

Em uma série onde nos quatro primeiros jogos, o vencedor foi o visitante, o time de Franca finalmente fez valer a força de atuar em seu ginásio e venceu por 78 a 77, fechando o playoff semifinal em 3 a 2.

Jogo tenso

Jogadores de Franca comemoram classificação. Marcos Limonti / Divulgação/RELANCE /Sesi Franca Basquete

O jogo foi marcado por momentos de tensão, viradas e nervosismo até a última posse de bola.

Com grande atuação do pivô Dikembe, que anotou 11 pontos, o Mogi liderou o primeiro período por 25 a 20.

No começo do segundo quarto, o Mogi Basquete fez corrida de 5 a 0 e aumentou sua vantagem para 10 pontos. Empurrado pela torcida, o Sesi-Franca virou o placar, vencendo o período por 20 a 11 e indo para o intervalo na frente: 40 a 36, com boas atuações do ala-pivô Lucas Dias e do ala estadunidense David Jackson.

O Mogi abriu o terceiro quarto com uma corrida de 4 a 0 e empatou a partida. Melhor em quadra, o time visitante fez 23 a 17 e virou o placar paras 59 a 57.

Com 5 a 0 no começo do último quarto, Franca virou para 62 a 59, mas Mogi também fez sua corrida e com um 9 a 0, retomou a ponta em 68 a 62. A partida ficou tensa e foi definida a 13 segundos fo final, quando Corderro Bennett conseguiu um tapinha, após um erro de Lucas Dias e fez a cesta que ampliou a diferença para três (77 a 74).

O Mogi acabou perdendo dois arremessos em sequência, com os estadunidenses Charles Hinkle e Duane Johnson, e nem mesmo a cesta de Felipe Ruivo, no último segundo foi suficiente para evitar a eliminação.

Destaques

Bennett (C) fez a cesta da vitória. Marcos Limonti / Divulgação/RELANCE /Sesi Franca Basquete

David Jackson terminou o jogo com 20 pontos, além de cinco rebotes e três assistências. Com a pontuação obtida, ele se tornou o quarto maior cestinha da história do NBB.

Em sua partida de número 300 pelo Sesi Franca na competição, Lucas Dias anotou 14 pontos, cinco menos que Bennett.