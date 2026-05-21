Senegal "sonha grande" na Copa do Mundo com lista liderada por Mané

O Senegal "sonha grande" na Copa do Mundo de 2026 com sua pré-lista de 28 jogadores, liderada pela estrela Sadio Mané, declarou o técnico da equipe, Pape Thiaw, nesta quinta-feira (21).
Além de Mané, de 34 anos, atual jogador do Al Nassr após passagens de sucesso por Liverpool e Bayern de Munique, aparecem outros nomes de destaque como o goleiro Édouard Mendy e o capitão Kalidou Koulibaly, que não joga desde 8 de abril devido a uma lesão na coxa.
— É um grupo equilibrado e bem pensado para responder às exigências desta Copa do Mundo, que é uma competição intensa — declarou o treinador em entrevista coletiva em Dacar.
Sua lista de 28 jogadores será reduzida para 26 antes da competição, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho em Estados Unidos, México e Canadá.
O Senegal conquistou em janeiro a Copa Africana de Nações (CAN), posteriormente sendo destituído do título nos tribunais, em benefício de seu adversário da final, o Marrocos.
Na Copa do Mundo, os 'Leões de Teranga' estão no Grupo I, ao lado de França, Noruega e Iraque.
Lista ampliada de 28 jogadores do Senegal para a Copa do Mundo de 2026:
Goleiros:
- Édouard Mendy (Al Ahli/ASA)
- Mory Diaw (Le Havre/FRA)
- Yehvann Diouf (Nice/FRA)
Defensores:
- Kalidou Koulibaly (Al Hilal/ASA)
- Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/ISR)
- Moussa Niakhaté (Lyon/FRA)
- Ismail Jakobs (Galatasaray/TUR)
- Mamadou Sarr (Strasbourg/FRA)
- Antoine Mendy (Nice/FRA)
- Ilay Camara (Anderlecht/BEL)
- El Hadji Malick Diouf (West Ham/ING)
- Krépin Diatta (Monaco/FRA)
- Moustapha Mbow (Paris FC/FRA)
Meio-campistas:
- Idrissa Gana Gueye (Everton/ING)
- Pape Matar Sarr (Tottenham/ING)
- Pathé Ciss (Rayo Vallecano/ESP)
- Pape Gueye (Villarreal/ESP)
- Lamine Camara (Monaco/FRA)
- Habib Diarra (Sunderland/ING)
- Bara Sapoko Ndiaye (Bayern de Munique/ALE)
Atacantes:
- Sadio Mané (Al Nassr/ASA)
- Bamba Dieng (Lorient/FRA)
- Nicolas Jackson (Bayern de Munique/ALE)
- Iliman Ndiaye (Everton/ING)
- Ismaïla Sarr (Crystal Palace/ING
- Chérif Ndiaye (Samsunspor/TUR)
- Cheikh Sabaly (Metz/FRA)
- Ibrahima Mbaye (PSG/FRA)
- Assane Diao (Como/ITA)
* AFP