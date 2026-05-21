Senegal "sonha grande" na Copa do Mundo com lista liderada por Mané

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Mané é aposta senegalesa. FAYEZ NURELDINE / AFP

O Senegal "sonha grande" na Copa do Mundo de 2026 com sua pré-lista de 28 jogadores, liderada pela estrela Sadio Mané, declarou o técnico da equipe, Pape Thiaw, nesta quinta-feira (21).

Além de Mané, de 34 anos, atual jogador do Al Nassr após passagens de sucesso por Liverpool e Bayern de Munique, aparecem outros nomes de destaque como o goleiro Édouard Mendy e o capitão Kalidou Koulibaly, que não joga desde 8 de abril devido a uma lesão na coxa.

— É um grupo equilibrado e bem pensado para responder às exigências desta Copa do Mundo, que é uma competição intensa — declarou o treinador em entrevista coletiva em Dacar.

Sua lista de 28 jogadores será reduzida para 26 antes da competição, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho em Estados Unidos, México e Canadá.

O Senegal conquistou em janeiro a Copa Africana de Nações (CAN), posteriormente sendo destituído do título nos tribunais, em benefício de seu adversário da final, o Marrocos.

Na Copa do Mundo, os 'Leões de Teranga' estão no Grupo I, ao lado de França, Noruega e Iraque.

Lista ampliada de 28 jogadores do Senegal para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros:

Édouard Mendy (Al Ahli/ASA)

Mory Diaw (Le Havre/FRA)

Yehvann Diouf (Nice/FRA)

Defensores:

Kalidou Koulibaly (Al Hilal/ASA)

Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/ISR)

Moussa Niakhaté (Lyon/FRA)

Ismail Jakobs (Galatasaray/TUR)

Mamadou Sarr (Strasbourg/FRA)

Antoine Mendy (Nice/FRA)

Ilay Camara (Anderlecht/BEL)

El Hadji Malick Diouf (West Ham/ING)

Krépin Diatta (Monaco/FRA)

Moustapha Mbow (Paris FC/FRA)

Meio-campistas:

Idrissa Gana Gueye (Everton/ING)

Pape Matar Sarr (Tottenham/ING)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano/ESP)

Pape Gueye (Villarreal/ESP)

Lamine Camara (Monaco/FRA)

Habib Diarra (Sunderland/ING)

Bara Sapoko Ndiaye (Bayern de Munique/ALE)

Atacantes:

Sadio Mané (Al Nassr/ASA)

Bamba Dieng (Lorient/FRA)

Nicolas Jackson (Bayern de Munique/ALE)

Iliman Ndiaye (Everton/ING)

Ismaïla Sarr (Crystal Palace/ING

Chérif Ndiaye (Samsunspor/TUR)

Cheikh Sabaly (Metz/FRA)

Ibrahima Mbaye (PSG/FRA)

Assane Diao (Como/ITA)