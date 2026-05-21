Senegal aposta na experiência de Mané e anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo

Sadio Mané, atacante do Al-Nassr, é o destaque da seleção de Senegal para a disputa da Copa do Mundo, que terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá. A seleção africana anunciou nesta quinta-feira a lista de jogadores convocados. Ausente do último Mundial por motivo de contusão, ele agora tem a missão de liderar a sua equipe no torneio de seleções.

A missão dos senegaleses não será fácil na etapa de grupos. A estreia, pela chave I, acontece no dia 16, em Nova Jersey, contra um dos candidatos ao título: a França. Na segunda rodada, em 22 de junho, a equipe volta a campo para encarar a Noruega no mesmo local.

O confronto que encerra a fase de classificação da Copa do Mundo vai ser no dia 26. Depois de enfrentar dois rivais de peso, Senegal terá pela frente a seleção do Iraque. O duelo está programado para o Toronto Field.

Assim como fez Portugal, o técnico Pape Thiaw elaborou uma lista com mais de 26 nomes e chamou 28 atletas. Dessa maneira, ele vai precisar cortar dois jogadores após o período de preparação. No dia 31 de maio, os senegaleses fazem um amistoso contra os Estados Unidos e depois voltam a campo para encarar a Arábia Saudita no dia 9 de junho.

CONFIRA OS CONVOCADOS DA SELEÇÃO DE SENEGAL PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre)

Defensores: Krepin Diatta (Mônaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Meio-campistas: Idrissa Gueye (Everton), ?Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mônaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Munique)