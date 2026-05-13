Semifinalista em 2025, Lorenzo Musetti está fora de Roland Garros

Musetti é o número 10 do ranking. TIZIANA FABI / AFP

O tenista italiano Lorenzo Musetti, atual número 10 do mundo e especialista no saibro, anunciou nesta quarta-feira (13) que não vai participar do torneio de Roland Garros, onde foi semifinalista no ano passado, por conta de uma lesão na coxa.

Após sua eliminação nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma na terça-feira, Musetti passou por exames médicos que revelaram uma "lesão no músculo reto femoral", explicou o jogador em sua conta do Instagram.

Durante a derrota para o norueguês Casper Ruud, o italiano de 24 anos sentiu um desconforto na coxa esquerda e teve que receber atendimento médico.

O tratamento da lesão exige "algumas semanas de repouso e recuperação", afirmou Musetti em sua publicação.

"Isso significa que não poderei jogar nem em Hamburgo (17 a 23 de maio) nem em Roland Garros (24 de maio a 7 de junho), uma notícia terrivelmente difícil de aceitar", lamentou o ex-número cinco do mundo, que já sofreu inúmeras lesões ao longo de sua carreira.

Em janeiro, Musetti também teve que abandonar a partida de quartas de final do Aberto da Austrália contra o sérvio Novak Djokovic quando vencia por 2 sets a 0 devido a uma lesão na coxa direita.

Sua ausência em Roland Garros se soma à do atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, que está se recuperando de uma lesão no punho direito.

Musetti enfrentou Alcaraz na semifinal do torneio parisiense no ano passado e desistiu por problemas físicos.