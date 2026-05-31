Sem surpresas e com Muslera, Bielsa revela lista de convocados do Uruguai para Copa do Mundo

Com Federico Valverde no comando e a esperada inclusão do veterano goleiro Fernando Muslera, Marcelo Bielsa revelou oficialmente neste domingo (31) a lista de 26 convocados que representarão a 'Celeste' na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, que terá início daqui a onze dias.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou a lista de convocados em seus canais nas redes sociais por meio de uma montagem em vídeo que percorre um bar e diversos cenários urbanos, onde os nomes dos jogadores são revelados um a um.

Bielsa montou um elenco repleto de jogadores capazes de atuar no meio-campo, mas que, ao mesmo tempo, possuem forte vocação ofensiva, com o capitão do Real Madrid, Federico Valverde como destaque.

Outro jogador fundamental para a 'Celeste' será o recuperado Rodrigo Bentancur, que garantiu sua vaga na lista no limite do prazo, após passar por uma cirurgia em janeiro devido a uma ruptura no músculo posterior da coxa direita, e depois de ter ajudado o Tottenham a evitar o rebaixamento na Premier League.

No ataque, o Uruguai será comandado por Darwin Núñez. Artilheiro da 'era Bielsa' e jogador do clube saudita Al-Hilal, ele chega à Copa do Mundo com ritmo de jogo limitado, sendo uma das principais incógnitas da seleção uruguaia.

- Muslera vai a sua 5ª Copa -

Aos 39 anos de idade, Fernando Muslera voltará a defender o gol do Uruguai em um Mundial. O goleiro, um ícone histórico da 'Celeste', disputará sua quinta Copa do Mundo, tendo participado anteriormente das edições da África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022.

Com sua participação no torneio de 2026, Muslera - que joga no Estudiantes de La Plata - se tornará o jogador uruguaio com o maior número de participações em Copas do Mundo na história.

Logo atrás de Muslera, com quatro participações em Mundiais, estão Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín e Martín Cáceres, membros da geração que atuou junta durante o ciclo de 2010 a 2022, assim como Pedro Rocha, célebre meio-campista que esteve presente nos torneios de 1962, 1966, 1970 e 1974.

O Uruguai fez uma campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas que começou com uma chuva de gols, mas terminou em meio a uma crise ofensiva e depois de sofrer o pior revés da era Bielsa, quando, em novembro, os Estados Unidos lhes impuseram uma humilhante goleada de 5 a 1 em um amistoso.

Durante a Data Fifa de março, a 'Celeste' empatou em 1 a 1 com a Inglaterra em Wembley e ficou no 0 a 0 contra a Argélia.

A seleção uruguaia, campeã mundial em 1930 e 1950, se despedirá de Montevidéu no próximo fim de semana antes de viajar para os Estados Unidos, embora não vá disputar nenhum outro amistoso antes de sua estreia na Copa do Mundo, marcada para 15 de junho contra a Arábia Saudita, em Miami.

No Grupo H da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, o Uruguai completará a fase de grupos enfrentando Cabo Verde e a Espanha, uma das grandes favoritas ao título.

--- Lista dos 26 jogadores convocados:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional, BRA), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, ARG), Santiago Mele (Monterrey, MEX).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ING), Sebastián Cáceres (América, MEX), Mathías Olivera (Napoli, ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA), Matías Viña (River Plate, ARG).

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United, ING), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ING), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City, EUA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolás De la Cruz (Flamengo, BRA), Rodrigo Zalazar (Braga, POR), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Brian Rodríguez (América, MEX), Maximiliano Araújo (Sporting, POR).

Atacantes: Rodrigo Aguirre (Tigres, MEX), Federico Viñas (Real Oviedo, ESP), Darwin Núñez (Al Hilal, KSA).