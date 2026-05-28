Esportes

Punição

Seleção japonesa corta jogador preso com posse de drogas da Liga das Nações de Vôlei

Atleta foi removido da lista após prisão em Tóquio; seleção joga na China entre 10 e 14 de junho

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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