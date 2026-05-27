Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti

"Não sou mago", respondeu Carlo Ancelotti sobre o Brasil ser finalista da Copa do Mundo. Sem mágica, os trabalhos da seleção iniciam nesta quarta-feira, dia 27, com a apresentação dos primeiros convocados à Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Isso inclui Neymar, que vai utilizar o começo da preparação para o Mundial para se recuperar de um edema na panturrilha.

O jogador, convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, poderia chegar mais tarde, já que o Santos disputa a última rodada da fase de grupos da Sul-Americana nesta terça-feira. Como não tem condições de jogo, ele já foi liberado pelo clube.

Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira. Será o tira-teima para a situação de Neymar. Foi especulado que a lesão fosse mais grave do que o Santos informou à CBF.

"Eu não vi exames e não tenho acesso ao caso clínico completo, mas, provavelmente, estamos falando de uma lesão grau 1, que é a forma mais leve, em que não há ruptura das fibras musculares, apenas um processo inflamatório", explica o médico ortopedista, especialista em Cirurgia do Joelho, Medicina Esportiva e Artroscopia, Pedro Baches Jorge.

Casos como esse se resolvem entre três e quatro semanas, mas isso varia entre cada paciente. "Essa inflamação é caracterizada por um acúmulo de líquido dentro da musculatura, o que provoca um inchaço local", diz Baches Jorge, definindo o edema muscular.

No grau mais leve, não há ruptura do tecido muscular. É diferente do caso de Estêvão, que sofreu lesão muscular de grau quatro, o que o impediu de ser convocado. "Com um tratamento adequado e evitando uma lesão mais grave, a expectativa é que Neymar esteja apto para jogar em cerca de duas a quatro semanas, provavelmente próximo de três semanas", avalia o médico, reiterando que é muito difícil determinar um prazo exato, já que a recuperação varia de acordo com cada paciente.

Três semanas depois da lesão (que foi em 17 de maio) significa dia 7 de junho, um dia depois do último amistoso preparatório da seleção.

FINALISTAS DA CHAMPIONS DESFALCAM PRIMEIRA SEMANA DE PREPARO

Casemiro foi o único que já chegou na terça-feira. Ainda sem contar Neymar, a lista de desfalques por competições continentais poderia chegar a nove. Entretanto, Weverton, do Grêmio, jogou terça-feira pela Sul-Americana e já chega nesta quarta-feira em Teresópolis.

É o mesmo caso dos flamenguistas Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá. O clube rubro-negro jogou pela Libertadores contra o Cusco, na terça-feira, e todos se apresentam na quarta-feira.

Danilo Santos, do Botafogo, pediu para ser afastado em meio ao interesse de outros clubes e não viaja à Venezuela para o duelo com o Caracas pela Sul-Americana, já nesta quarta-feira.

A CBF fretou helicópteros para levar os atletas e o técnico Carlo Ancelotti para a Granja Comary. De carro, a viagem dura entre 1h30min e 2h, a depender do local da capital fluminense de onde o deslocamento se inicie.

Os únicos que vão "se atrasar" são os finalistas da Champions League, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, que só chegam após o fim de semana. A decisão é no sábado, dia 30, em Budapeste, na Hungria.

Os zagueiros devem ser a dupla titular de Ancelotti na Copa do Mundo, mas não estarão no time que enfrenta o Panamá em amistoso no domingo. Será a chance de novos testes para Bremer, Ibáñez, Danilo e Léo Pereira.

Qual será o papel de Neymar na seleção brasileira de Carlo Ancelotti?

Maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, Neymar não era convocado desde 2023. Ele mostrou que poderia ser chamado com apenas 15 jogos dos 31 possíveis com o Santos em 2026. A situação clínica do atacante levanta dúvidas sobre a participação do jogador nos primeiros jogos da Copa.

"O Neymar não precisava ser testado. Nesse último período, ele jogou com continuidade e melhorou sua condição física. É um jogador importante para a Copa do Mundo. Mas terá o mesmo papel e a mesma obrigação dos outros 25. Terá oportunidade de jogar, de ficar no banco, de entrar...", disse Ancelotti, em entrevista coletiva após a convocação.

A ideia foi enfatizada quando o técnico falou que os titulares serão definidos por aquilo que for mostrado nos treinos e em campo. "Tenho uma ideia da equipe titular neste momento, e vamos atuar como se treina, com quem estiver preparado física e mentalmente. Neymar tem o mesmo papel dos outros jogadores", reforçou.

Há questionamentos sobre a aceitação de Neymar em ficar no banco de reservas. "Importante não fixar expectativas em um jogador. Ele veio para ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo. Não quero estrelas, quero jogadores disponíveis a ajudar o Brasil a ganhar o jogo", falou Ancelotti.

Aos 34 anos e indo para a quarta participação em Copa do Mundo, Neymar também atendeu a outro critério que parece agradar Ancelotti: a experiência. "É um jogador experiente e a verdade é que tem condições de melhorar (fisicamente) neste período até o primeiro jogo da Copa. A experiência nessa competição e o carinho do grupo vão criar um ambiente melhor no grupo", falou o técnico.

Entre os goleiros, isso também foi visto. Weverton, de 38 anos e que não era chamado desde 2023, voltou a ser convocado, em detrimento de Bento (24 anos) e Hugo Souza (27) e John (30).

"Algumas posições, como a posição dos goleiros, temos privilegiado um pouco mais a experiência neste nível. Por isso também chamamos o Weverton, do Grêmio, porque jogadores de experiência, que não precisamos testar, não temos testado", justificou Ancelotti.

AMISTOSO CONTRA O PANAMÁ SERÁ DESPEDIDA DO BRASIL

O Maracanã foi escolhido como palco do último jogo da seleção brasileira no País. O jogo contra o Panamá será no domingo, às 18h30. Na segunda-feira, 1º de junho, a delegação viaja para os Estados Unidos. No dia 6, há outro amistoso, contra o Egito, em Cleveland.

Os dois adversários estarão na Copa do Mundo. O Panamá faz parte do Grupo L, com Inglaterra, Gana e Croácia. Já o Egito compõe o Grupo G, com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.