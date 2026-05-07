Medjedovic enfrenta Fonseca neste sábado. @hamadmedjedovic / Reprodução / Instagram

João Fonseca já conhece seu adversário na estreia do Masters 1000 de Roma. O brasileiro enfrenta, na segunda rodada do torneio, o sérvio Hamad Medjedovic, de 22 anos.

Atualmente, Medjedovic é o segundo melhor tenista da Sérvia. O que significa que Medjedovic é o melhor entre os "mortais", já que o primeiro do país é Novak Djokovic, atual número 4 do mundo e maior campeão de grand slams da era aberta do tênis.

Medjedovic é, hoje, o número 67 do mundo. O melhor ranking que já alcançou foi em agosto de 2025, quando foi nº 57 na ATP.

Para chegar à segunda rodada, ele venceu o francês Valentin Royer em sets diretos na tarde desta quinta-feira (7). As parciais foram de 6/4 e 6/3.

Campeão do Next Gen

No saibro, o sérvio foi à terceira rodada de Roland Garros. @hamadmedjedovic / Reprodução / Instagram

Em 2023, conquistou seu principal título, o Next Gen Finals, para jogadores da nova geração. Ele venceu o francês Arthur Fils na final.

Apesar do título no Next Gen, Medjedovic ainda não tem conquistas no circuito profissional da ATP. O mais perto que chegou foram em torneios de nível 250 (também em 2023), na Suíça e no Cazaquistão, quando caiu em ambos nas semifinais.

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A melhor campanha em Grand Slams do sérvio é no saibro (piso do torneio de Roma). No ano passado, foi à terceira rodada de Roland Garros. Neste ano, chegou à segunda rodada do Australian Open.