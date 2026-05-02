Schalke 04 volta à Bundesliga após três temporadas na segunda divisão

Após três temporadas na segunda divisão, o tradicional Schalke 04 confirmou seu retorno à elite do futebol alemão. A promoção à Bundesliga foi garantida neste sábado (2), após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortuna Düsseldorf, em Gelsenkirchen.

Karaman garante vitória e festa no Vale do Ruhr

Celebração dos jogadores do Schalke 04. INA FASSBENDER / AFP

O gol decisivo foi marcado ainda no primeiro tempo pelo atacante Kenan Karaman. Com o resultado, os "Azuis Reais" alcançaram uma vantagem de dez pontos sobre o Hannover, terceiro colocado, tornando impossível a perda da vaga direta para a primeira divisão nas três rodadas restantes.

O retorno de Edin Dzeko e a força da torcida

A celebração contou com a presença de 62.500 espectadores na Veltins-Arena. O acesso marca a superação de duas temporadas instáveis após o rebaixamento em 2023. Outro destaque foi a volta do veterano Edin Dzeko, que atuou nos minutos finais após se recuperar de uma lesão no ombro sofrida na repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

Clube histórico na Alemanha

Após duas temporadas decepcionantes (10º em 2023/2024 e 10ºem 2024/2025), nesta temporada a equipe se firmou entre os dois primeiros colocados da segunda divisão alemã já no início de outubro, e não deixou mais essa posição.