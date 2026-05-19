São Paulo x Millonarios hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

São Paulo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira (19) pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 21h30min, no Morumbi, em São Paulo.
Escalações para São Paulo x Millonarios
São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco (Dória), Sabino e Wendell (Enzo); Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Cauly (Ferreirinha), Artur e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Millionarios: Novoa, Sarabia, Llinás, Arias e Valencia; Ureña, Mateo García, David Silva e Darwin Quintero; Leo Castro e Contreras. Técnico: Fabián Bustos.
Onde assistir a São Paulo x Millonarios
A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney+.
