São Paulo x Boston River hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

São Paulo e Boston River se enfrentam nesta terça-feira (26) pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Estádio Morumbi, em São Paulo.
Escalações para São Paulo x Boston River
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Pablo Maia, Danielzinho e Pedro Ferreira; Artur, Ferreirinha e Calleri. Técnico: Dorival Júnior
Boston River: Antúnez. Acosta, Rivero, Kevin Sotto e Ignácio Fernández; Dafonte, Amado, Yair González e Muñoa; Suhr e Alexander González. Técnico: Ignacio Ithurralde
Onde assistir a São Paulo x Boston River
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲